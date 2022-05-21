На Лубенщині за звіряче вбивство жінки через 6 років затримали рецидивіста

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 169

У квітні 2016 року місцевий житель, перебуваючи на території колишньої товарної станції, через раптову неприязнь завдав своїй знайомій 13 ударів ножем у спину та втік з місця злочину. Удари ножем виявилися несумісними із життям — жінка померла.

Завдяки спільним заходам правоохоронців Лубенщини, а саме окружної прокуратури та районного відділу поліції, це резонансне вбивство нарешті розкрито.

Для встановлення особи, причетної до скоєння злочину, проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, понад 40 експертиз (молекулярно-генетичні, імунологічні та інші).

Наразі фігурант кримінального провадження – 59-річний неодноразово судимий житель Лубен перебуває під вартою.

Його дії як особи, яка вже притягувалася до відповідальності за аналогічний злочин, кваліфіковано за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство особою, яка раніше вчинила умисне вбивство). Обвинувальний акт стосовно зловмисника прокуратура направила до суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури