Батальйон білоруських добровольців імені Калиновського, що воює за Україну, став полком

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 119

Сьогодні білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського, який воює у складі Збройних сил України, оголосив про своє розширення та переформування у полк.

Про це йдеться у фейсбуці підрозділу.

- Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу будівництва національної військової частини. Оголошується створення білоруського полку імені К. Калиновського, до складу якого увійдуть батальйон «Литвин» та батальйон «Волат». Перемога буде за нами. Хай живе Білорусь! Слава Україні!, - зазначається у повідомленні.

Про це повідомляє повідомляє і опозиційний білоруський Телеграм-канал Nexta.

- Лави наших воїнів невпинно розширюються, гартуючись у випробуваннях. Станом на сьогодні ми констатуємо: білоруське визвольне військо – це фактор, який матиме вплив на історичні зміни в нашій батьківщині. Сьогодні настав час повідомити про створення наступної військової формації – полку Калиновського, – заявив у своєму відеозверненні командир полку.