Скільки б не тривала війна, держава боротиметься за кожного полоненого

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Вчора, 21 травня, в Києві у Центральному будинку офіцерів ЗСУ відбулася зустріч заступника Міністра оборони Ганни Маляр, віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, командувача морської піхоти ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля та представників Генштабу ЗСУ з рідними полонених військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час розмови обговорювались механізми та особливості обміну полоненими, соціальні гарантії родинам полонених та комунікацію між держорганами, що займаються полоненими і їхніми родинами.

На завершення віцепрем’єр-міністр запевнила, що скільки б не тривала війна, держава боротиметься за кожного полоненого.