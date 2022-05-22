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Санкції для мерців: росія заборонила в’їзд п'яти померлим американцям, серед них Маккейн

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 373

 

російська влада склала список з 963 громадян США, яким заборонено в'їзд до рф

У суботу, 21 травня, МЗС рф опублікувало спеціальну заяву та оприлюднило список із 963 громадян США, яким заборонено в'їзд до росії.

У відомстві Лаврова пояснили, що пішли на такий крок у відповідь на санкції з боку США.

У москві впевнені, що завдають цим шкоду Сполученим Штатам.

- Ворожі дії, що вживаються Вашингтоном, які б'ють бумерангом по самих же США, будуть і надалі отримувати належну відсіч, - заявили російський дипломати.

До оприлюдненого росіянами списку із 963 громадян, включили зокрема президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, директора ФБР Крістофера Рея та інших американських посадових осіб.

Цікаво, що до російського санкційного списку включили щонайменше 5 громадян США, які вже померли, але для яких продовжує діяти заборона на в’їзд до Росії.

І це не помилка! В російському МЗС знають про їхню смерть, але вважають за необхідне зберегти щодо них санкційний режим. У списку підсанкційних американців навпроти 5 людей стоїть позначка «помер».

У своєму офіційному поясненні МЗС рф зазначає, що щодо них діє «заборона в’їзду (до росії) на постійній основі».

Так, в’їзд заборонений екссенатору Джону Маккейну (помер у 2018 році), ексконгресвумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.

Нагадаємо, вчора очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін з юмором згадав про слова Джона Маккейна, на якого росія наклала санкції ще у 2014 році.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: санкції США Росія президент
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