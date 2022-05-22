Бій боксера Віктора Вихриста не відбудеться через травму

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 266

28 травня у Німеччині кременчуцький боксер Віктор Вихрист мав провести 10 бій на профі-ринзі. Проте бій нашого боксера не відбудеться через травму, яку зазнав Віктор під час тренування. Інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердив сам непереможний український надважковаговик Віктор Вихрист.

Нагадаємо, що 29-річний Віктор Вихрист (9-0, 7 КО) мав провести свій ювілейний бій проти 36-річного джорнімена з Німеччини Тоні Теса (19-11-1, 13 КО).

Цього року Вихрист провів наразі один бій - 1 січня в США. Він переміг технічним нокаутом в 2 раунді грузинсько-українського гейткіпера Яго Кіладзе.



