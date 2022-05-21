Очільник Полтавської ОВА згадав про смішну реакцію росії на допомогу США Україні у $40 млрд

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 601

Серед традиційних трьох «добрих новин» надвечір начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін нагадав у своєму Телеграм-каналі про підписаний сьогодні президентом США Джо Байденом закон про виділення Україні $40 млрд, зазначивши, що Україна є серед кандидатів на статус основного союзника США.

- Президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на майже $40 млрд. Ці гроші будуть використані в межах механізму «лендліз». І ось на що я звернув увагу – Байден перебуває з візитом у Південній Кореї, тож законопроєкт привезли йому туди для підпису зі США. Ця терміновість вказує на особливий статус України для США. І символічно, що документ підписано в Південній Кореї, яка має статус основного союзника США поза НАТО. Україна, до речі, серед кандидатів на цей статус, - написав Дмитро Лунін.

А далі він з юмором згадав про реакцію росії на цю знакову подію та навів слова американського сенатора Джона Маккейна, на якого у 2014 році росія наклала персональні санкції — так само, як сьогодні на Байдена.

- С мішна реакція росії... Сьогодні мзс рф оприлюднило список із 963 американських громадян, яким заборонили в'їзд у росію на постійній основі та наклали персональні санкції. До переліку включили президента США Джо Байдена. В цьому плані мені згадався нині покійний великий друг України американський сенатор Джон Маккейн, на якого в 2014 році росія наклала персональні санкції. На що він відповів із гумором: «Здається, це означає, що навесні я не відпочину у Сибіру, мої акції в «Газпромі» втрачено, а мій таємний рахунок у банку в Москві заморожено», - додав Дмитро Лунін.

Отже, схоже, що і Байдену відпочити у Сибіру тепер не вдасться, як і отримати свої гроші з рахунку у «Сбербанку».