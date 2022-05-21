На Кубку світу з веслування спортсмени Полтавщини здобули «золото», «срібло» та «бронзу»

Спортсмени Полтавщини показали чудові результати та здобули переможні медалі на першому етапі Кубка світу з веслування на байдарках та каное. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

- Вітаю спортсменів Полтавщини з чудовим результатом на першому етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное! Наші веслувальники в денну сесію завоювали три комплекти медалей.

Людмила Лузан змагалася в каное-одиночці на 1000 метрів і впевнено здобула «золото». Представники Полтавщини Олег Кухарик та Ігор Трунов у байдарці-четвірці на 500 метрів завоювали друге місце, а Олег Боровик на дистанції 200 метрів у каное-одиночці виборов «бронзу».

Дякую вам, наші чемпіони. Пишаюся, вболіваю! Слава Україні!, - йдеться у привітанні очільника Полтавщини.