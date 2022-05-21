Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Кременчук, Полтавщина, Спорт

На Кубку світу з веслування спортсмени Полтавщини здобули «золото», «срібло» та «бронзу»

Сьогодні, 19:59 Переглядів: 164

 

Спортсменів привітав з перемогою очільник Полтавської ОВА


Спортсмени Полтавщини показали чудові результати та здобули переможні медалі на першому етапі Кубка світу з веслування на байдарках та каное. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

- Вітаю спортсменів Полтавщини з чудовим результатом на першому етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное! Наші веслувальники в денну сесію завоювали три комплекти медалей.

Людмила Лузан змагалася в каное-одиночці на 1000 метрів і впевнено здобула «золото». Представники Полтавщини Олег Кухарик та Ігор Трунов у байдарці-четвірці на 500 метрів завоювали друге місце, а Олег Боровик на дистанції 200 метрів у каное-одиночці виборов «бронзу».

Дякую вам, наші чемпіони. Пишаюся, вболіваю! Слава Україні!, - йдеться у привітанні очільника Полтавщини.

 

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Полтавська ОВА веслування спортсмени
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх