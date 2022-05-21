Росія депортувала на свою територію понад 1,3 млн українців: Денісова розкрила подробиці

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 345

Від початку повномасштабної війни, станом на ранок 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 377 925 українців, з них 232 480 дітей. Лише за минулу добу окупанти насильно вивезли 17 306 осіб, зокрема 213 непонолітніх.

Такі дані у Telegram опублікувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона наголосила, що Україна має незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації, тому заяви країни-агресора про нібито добровільне переміщення українців є фейком.

За словами Денісової, одним із таких доказів стало відео, опуліковане радником мера Маріуполя Петром Андрюшенком, на якому можна побачити реальну картину депортації маріупольців.

- Люди оточені російськими військовими з автоматами, обурені та налякані. Покинути місце так званої «евакуації» рашисти не дозволяють, – зазначила омбудсменка.

Вона додала, що лише після посадки в автобус маріупольцям повідомили, що їх повезуть до «фільтраційного табору» на окупованій території України і потім – у Росію.

За приблизними даними Денісової, через цей табір пройшло близько 32 тис. людей. Причому наразі невідомо, скільки з них не пройшло «фільтрацію» і потрапило до катівень.

Уповноважена з прав людини наголосила, що такі дії окупантів є порушенням норм статті 49 Женевської конвенції, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Це також є злочином проти людяності відповідно до статті 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду.