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Прихована мобілізація в рф та залучення до лав російської армії людей з окупованих територій

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 23

  

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00

Триває 87 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Найбільша активність противника продовжує зосереджуватися в Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області. Завдав ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова.

Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Завдавав вогневого ураження всім спектром озброєння, включно з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення. Крім того, завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.

Противник продовжує підготовку до наступу на Лиманському напрямку.

За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Зосереджували основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.

Командування окупаційних військ російської федерації продовжує проведення заходів прихованої мобілізації з метою заміщення військовослужбовців, що зазнали втрат не території України. Проводиться робота щодо залучення до лав збройних сил військ агресора осіб, які перебувають на тимчасово зайнятій окупантами території України. Для посилення угруповань ворог формує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу та активно використовує військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до прикордонних з Україною районів.

Разом з тим, окупаційна влада проводить роботу щодо так званої «націоналізації» компаній-представників телекомунікаційних послуг.

Ворог зазнає численних втрат у війні на території України. Захисники та захисниці Держави продовжують героїчно боронити нашу землю.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Генштаб ЗСУ оперативна інформація російські окупанти
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