«Рамштайн-2»: понад 40 країн вдруге зберуться на засідання контактної групи з оборони України

У понеділок, 23 травня, за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу візьмуть участь у другому засіданні контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2». Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
Мета засідання, яке відбудеться онлайн, – скоординувати зусилля для подальшої військової підтримки України.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив сьогодні у Твітері, що мав з цього приводу розмову з очільником Міноборони США Ллойдон Остіном.
Наразі перелік учасників ще невідомий. За словами прессекретаря Пентагону, ця група може розширитися за рахунок азійських країн, які не є членами НАТО.
Нагадаємо, що 26 квітня у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств 43 країн світу. Ця зустріч стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який координую більш ніж 40 країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер