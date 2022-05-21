«Рамштайн-2»: понад 40 країн вдруге зберуться на засідання контактної групи з оборони України

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 107

У понеділок, 23 травня, за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу візьмуть участь у другому засіданні контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2». Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Мета засідання, яке відбудеться онлайн, – скоординувати зусилля для подальшої військової підтримки України.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив сьогодні у Твітері, що мав з цього приводу розмову з очільником Міноборони США Ллойдон Остіном.

- Ми обговорили нинішні зусилля української армії для відбиття збройної агресії Росії. Ми також обговорили в онлайн-режимі майбутню зустріч у форматі «Рамштайн-2», де оцінимо потреби армії України, – йдеться у повідомленні.

Наразі перелік учасників ще невідомий. За словами прессекретаря Пентагону, ця група може розширитися за рахунок азійських країн, які не є членами НАТО.

Нагадаємо, що 26 квітня у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств 43 країн світу. Ця зустріч стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який координую більш ніж 40 країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні.





