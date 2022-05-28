Братам-депутатам з Полтавщини, підозрюваним у хабарництві, пом’якшили запобіжні заходи

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26 травня Полтавський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги адвокатів про скасування ухвал слідчого судді Київського районного суду Полтави щодо продовження та обрання запобіжних заходів двом депутатам Полтавської облради, Миргородської райради та працівнику товариства. Як повідомляє прокуратура Полтавщини, суд скасував один із покладених на депутатів обов’язків – не покидати територію Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду, а також зменшено час нічного домашнього арешту з 23 до 5 години. Працівнику товариства обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту у вищевказаний період доби з покладенням обов’язків.

Зазначається, що ухвала винесена судом всупереч позиції сторони обвинувачення, яка наполягала залишити без змін ухвали суду першої інстанції щодо запобіжних заходів: депутатам – нічний домашній арешт з 20 до 7 години з покладенням відповідних обов’язків, працівнику – тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Мова йде про голову фракції «Довіра» в Полтавській облраді та його брата Ігоря, також з «Довіри». За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад 39 тис доларів. Вона начебто придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів. Наприкінці січня 2022 року депутатів затримали.

Нагадаємо, 21 травня 2022 року на Полтавщині взяли під варту підозрюваного у хабарництві начальника Миргородської РВА. Чиновник вимагав 500 тисяч грн у підприємця за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності.