Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Полтавщина

Братам-депутатам з Полтавщини, підозрюваним у хабарництві,  пом’якшили запобіжні заходи

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 420

 Слідчі дії тривають

26 травня  Полтавський апеляційний суд  розглянув апеляційні скарги адвокатів про скасування ухвал слідчого судді Київського районного суду Полтави щодо продовження та обрання запобіжних заходів  двом депутатам Полтавської облради, Миргородської райради та працівнику товариства.  Як повідомляє прокуратура Полтавщини, суд  скасував один із покладених на депутатів обов’язків – не покидати територію Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду, а також зменшено час нічного домашнього арешту з 23 до 5 години. Працівнику товариства обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту у вищевказаний період доби з покладенням обов’язків.

Зазначається, що ухвала винесена судом всупереч позиції сторони обвинувачення, яка наполягала залишити без змін ухвали суду першої інстанції щодо запобіжних заходів: депутатам – нічний домашній арешт з 20 до 7 години з покладенням відповідних обов’язків, працівнику – тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Мова йде про голову фракції «Довіра» в Полтавській облраді та його брата Ігоря, також з «Довіри». За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад 39 тис доларів. Вона начебто придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів. Наприкінці січня 2022 року депутатів затримали.

Нагадаємо, 21 травня 2022 року на Полтавщині взяли під варту підозрюваного у хабарництві начальника Миргородської РВА. Чиновник вимагав 500 тисяч грн у підприємця за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності.

1
Автор: Олеся Данилова
Теги: Полтавська облрада хабар Миргородська райрада прокуратура Полтавщини суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх