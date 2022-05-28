Рашисти забрали життя щонайменше 242 дітей

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Дані - не остаточні, оскільки на значних територіях тривають бойові дії

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні щонайменше 242 дитини загинули та 440 отримали поранення, повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, станом на ранок 28 травня більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено.

Ці цифри - не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (153), Київській (116), Харківській (108), Чернігівській (68), Луганській (51), Херсонській (49), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).