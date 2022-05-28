Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук

28 травня вимушеним переселенцям видаватимуть продуктові набори (вміст)

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 0

 Аби отримати продукти харчування, звертайтесь на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук»

Сьогодні, 28 травня, переселенцям видаватимуть  продуктові набори, повідомляє Кременчуцька міськрада.

Вміст видів наборів:

Набір 1: вода - 1,5 л, макарони – 2 уп. по 250 г, крупа (в асортименті) - 800 г, рис - 1 кг,  мука - 2 кг,  консерва рибна - 240 г, овочева консерва - 400 г, кльокси ( тефтелі в томаті) - 480 г, тушонка свинина - 250 г, тушонка яловичина - 400 г, печиво - 1 уп., хліб /хлібці - 1 шт..

Набір 2: вода - 1,5 л, мука - 2 кг, макарони - 500 г, овочева консерва - 400 г, кльокси (тефтелі в томаті) - 480 г, крупа (в асортименті) - 800 г, рис - 1 кг, шинка - 340 г, консерва рибна - 240 г, тушонка свинина - 250 г, тушонка яловичина - 400 г. чай - 1 уп., печиво - 1 уп., хліб /хлібці - 1 шт..

Набір 3: вода 1,5 – л, макарони - 1 кг, рис - 1 кг, крупа (в асортименті) - 800 г, мука - 2 кг, шинка - 340 г, консерва рибна - 240 г, тушонка яловичина - 400 г, овочева консерва - 400 г, кльокси (тефтелі в томаті) - 480 г, тушонка свинина - 250 г, печиво - 1 уп.,  сухі сніданки - 1 уп., гарячі напої - (в асортименті), сок – 2 уп. по 200 мл, шоколад - 1 шт.,  хліб/хлібці - 1 шт..

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21.

 

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: допомога переселенці
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх