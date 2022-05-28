28 травня вимушеним переселенцям видаватимуть продуктові набори (вміст)

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Сьогодні, 28 травня, переселенцям видаватимуть продуктові набори, повідомляє Кременчуцька міськрада.

Вміст видів наборів:

Набір 1: вода - 1,5 л, макарони – 2 уп. по 250 г, крупа (в асортименті) - 800 г, рис - 1 кг, мука - 2 кг, консерва рибна - 240 г, овочева консерва - 400 г, кльокси ( тефтелі в томаті) - 480 г, тушонка свинина - 250 г, тушонка яловичина - 400 г, печиво - 1 уп., хліб /хлібці - 1 шт..

Набір 2: вода - 1,5 л, мука - 2 кг, макарони - 500 г, овочева консерва - 400 г, кльокси (тефтелі в томаті) - 480 г, крупа (в асортименті) - 800 г, рис - 1 кг, шинка - 340 г, консерва рибна - 240 г, тушонка свинина - 250 г, тушонка яловичина - 400 г. чай - 1 уп., печиво - 1 уп., хліб /хлібці - 1 шт..

Набір 3: вода 1,5 – л, макарони - 1 кг, рис - 1 кг, крупа (в асортименті) - 800 г, мука - 2 кг, шинка - 340 г, консерва рибна - 240 г, тушонка яловичина - 400 г, овочева консерва - 400 г, кльокси (тефтелі в томаті) - 480 г, тушонка свинина - 250 г, печиво - 1 уп., сухі сніданки - 1 уп., гарячі напої - (в асортименті), сок – 2 уп. по 200 мл, шоколад - 1 шт., хліб/хлібці - 1 шт..

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21.