Через нестачу техніки окупанти використовують старі радянські танки: Генштаб про втрати ворога

Російські військові перекинули на фронт 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу у них сучасної техніки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
Командування ЗСУ повідомляє, що на запорізькому напрямку ворог зазнав втрат у живій силі та техніці. Наші захисники тільки за минулу добу на запорізькому напрямку ліквідували 26 окупантів, ще 51 — поранили. Також, було знищено 7 одиниць автомобільної техніки, 2 танки й стільки ж реактивних систем залпового вогню «Град», а також бойову броньовану машину. Пошкоджено вертоліт Ми-8. Саме на цьому напрямку тримають оборону десантники з 5 БТГр, якій ВД «Приватна газета» 25 травня передав гостинці, зібрані небайдужими кременчужанами.
А Генштаб ЗСУ повідомляє, що у війні проти України рф вже втратила близько 29 750 російських окупантів. Лише за минулу добу наші війська знищили близько 150 загарбників.
Бойові втрати рф у війні проти України за період з 24 лютого по 27 травня:
танки ‒ 1 322 (+7);
бойові броньовані машини ‒ 3 246 (+11);
артилерійські системи – 623 (+6);
реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;
засоби ППО – 93;
літаки – 206;
гелікоптери – 170;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
крилаті ракети – 115 (+1);
кораблі /катери – 13;
автомобільна техніка та автоцистерни – 2 226 (+1);
спеціальна техніка – 48 (+1).
- Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер