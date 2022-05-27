Через нестачу техніки окупанти використовують старі радянські танки: Генштаб про втрати ворога

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 4

Російські військові перекинули на фронт 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу у них сучасної техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

- Останніми днями росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в росії, – йдеться в повідомленні.

Командування ЗСУ повідомляє, що на запорізькому напрямку ворог зазнав втрат у живій силі та техніці. Наші захисники тільки за минулу добу на запорізькому напрямку ліквідували 26 окупантів, ще 51 — поранили. Також, було знищено 7 одиниць автомобільної техніки, 2 танки й стільки ж реактивних систем залпового вогню «Град», а також бойову броньовану машину. Пошкоджено вертоліт Ми-8. Саме на цьому напрямку тримають оборону десантники з 5 БТГр, якій ВД «Приватна газета» 25 травня передав гостинці, зібрані небайдужими кременчужанами.

А Генштаб ЗСУ повідомляє, що у війні проти України рф вже втратила близько 29 750 російських окупантів. Лише за минулу добу наші війська знищили близько 150 загарбників.

Бойові втрати рф у війні проти України за період з 24 лютого по 27 травня:

танки ‒ 1 322 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 3 246 (+11);

артилерійські системи – 623 (+6);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;

засоби ППО – 93;

літаки – 206;

гелікоптери – 170;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);

крилаті ракети – 115 (+1);

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 226 (+1);

спеціальна техніка – 48 (+1).