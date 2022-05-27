Стало відомо коли відбудеться прошання з військовим Віталієм Базилевським

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 1 248

У понеділок, 30 травня, у Кременчуці попрощаються з військовим Віталієм Базилевським (03.11.98). 23-річний військовий загинув 20 травня захищаючи Україну в районі Луганської області.

Відомо, що хлопець у 2016 році закінчив гімназію №23.

У Віталія залишилась мати.

Поховання відбудеться 30 травня, а саме: