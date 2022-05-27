Стало відомо коли відбудеться прошання з військовим Віталієм Базилевським
Сьогодні, 12:25
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Прощання відбудеться у Міському палаці культури
У понеділок, 30 травня, у Кременчуці попрощаються з військовим Віталієм Базилевським (03.11.98). 23-річний військовий загинув 20 травня захищаючи Україну в районі Луганської області.
Відомо, що хлопець у 2016 році закінчив гімназію №23.
У Віталія залишилась мати.
Поховання відбудеться 30 травня, а саме:
- об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
- 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Героїв.
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