Міська рада планує внести зміни до бюджету Кременчуцької МТГ та затвердити список присяжних

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Редакції стало відомо про проведення дев’ятого пленарного засідання позачергової XVI сесії Кременчуцької міської ради, яке відбудеться сьогодні, 27 травня, в онлайн режимі. Офіційної інформації про це на сайті Кременчуцької міської ради поки немає.

У порядку денному засідання заплановано розглянути питання щодо внесення змін до рішення «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік», затвердити шість рішень виконавчого комітету та списку присяжних в м. Кременчуці.

Серед питань, що виносяться на розгляд депутатів, також затвердження комплексної програми розвитку та підтримки одного з комунальних підприємств на 2021-2025 роки, питання безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, у державну власність та питання щодо початку роботи по розробці детального плану території по провулку Героїв Бреста, в районі будинку № 79-Б.

Нагадаєм, що після введення воєнного стану, Кременчуцька міська рада не оприлюднює проєкти своїх рішень, як це було до війни.