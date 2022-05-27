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Кременчук, Україна, Світ

Джонсон запропонував Зеленському створити альтернативу ЄС та союз проти росії

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 524

 

Україна не відкинула пропозиції Британії щодо участі у новому міжнародному альянсі, який допоможе спільно протистояти росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити новий політичний, економічний та військовий союз, який стане альтернативою ЄС та буде спрямований проти агресивної політики росії. До нового альянсу можуть увійти країни, які ревно ставляться до свого національного суверенітету, не поділяють політику Європейського Союзу, зокрема деяких його членів, таких як Німеччини та Угорщина по відношенню до москви та сповнені рішучості протистояти військовій загрозі з боку рф.

- Лондонський прем'єр пропонує нову систему політичних, економічних та військових альянсу – альтернативу Європейському Союзу – яка збере країни, об'єднані недовірою до Брюсселя, а також до відповіді Німеччини на військову агресію Росії, - повідомило італійське видання Corriere Della Sera з посиланням на власні джерела.

Свою ідею прем'єр Британії уперше представив Володимиру Зеленському, коли перебував у Києві 9 квітня.

Модель Європейської співдружності, яку прагне створити Борис Джонсон, визначала б Велику Британію як лідера та включала окрім України також Польщу, Естонію, Латвію і Литву. На більш пізньому етапі можливо й Туреччину.

Переговори продовжуються і пропозиції Британії до України стають все більш наполегливими, пише видання. Український уряд, за його даними, поки не висловив остаточної позиції щодо британської ініціативи, але й не відкинув її.

Ймовірно, Володимир Зеленський чекає на європейський саміт 23-24 червня, коли лідерам 27 країн-членів ЄС буде запропоновано вирішити, чи надавати Україні статус кандидата, щоб офіційно розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Офіційний Київ поки що не зробив із цього приводу жодних заяв.

Проте, існує вірогідність, що лідери ЄС можуть в черговий раз обмежитись туманною заявою про наявність у Києва «європейської перспективи».

У цьому випадку Зеленський може серйозніше поставитися до альтернативної пропозиції Бориса Джонсона.

Не виключено також, що чутки про ці пропозиції Британії розповсюджують зараз саме для того, щоб посилити тиск на європейських лідерів напередодні червневого саміту, щоб прийняти потрібне Україні рішення.

Corriere della Sera підкреслює, що Лондон не має  тих можливостей щодо фінансової підтримки України, які має Європейський Союз. Крім того, не відомо, як Польща та країни Балтії поставляться до ініціативи, яка може погіршити їхні відносини з Брюсселем.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Офіс Президента України

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Теги: Велика Британія президент Зеленский Європейський Союз Росія
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