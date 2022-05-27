Внаслідок ракетного обстрілу окупантами Дніпропетровщини загинули 10 військових

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По полігону Національної гвардії на Дніпропетровщині нанесли ракетний удар

Окупанти обстріляли полігон Національної гвардії ракетами «Іскандер»: 10 осіб загинули, ще близько 30 осіб поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, обстріл окупантів спричинив серйозні руйнування. Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.

За даними голови облради Миколи Лукашука, які з’явилися пізніше, загарбники обстріляли Дніпровський район.

Голова Громради Дніпра Геннадій Корбан також уточнив, що росіяни обстріляли полігон Нацгвардії крилатими ракетами «Іскандер-К». Дві ракет, за його словами, прилетіли «неточно», а ще одна — влучила в казарму, де перебували люди. Унаслідок обстрілу загинули 10 нацгвардійців, ще 30-35 — зазнали поранень. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою, яка прилетіла з Ростовської області рф.