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Що сталося у Кременчуцькому районі за останню добу: інформація від військової адміністрації

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 199

 

Оперативна ситуація на Кременчуччині залишається контрольованою

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.

За минулу добу у районі зареєстровано 24 злочини, втім важких та резонансних серед них не було. Вчора патрульна поліція 9 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно 5 осіб поліцейські склали адмінпротоколи по ст. 130 КУАП за керування автотранспортом у нетверезому стані, ще по одному - за домашнє насильство. Також було затримано 3 осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по даним випадкам проводяться слідчі дії.

У районі сталося одне ДТП з потерпілим, якого відправили у лікарню. А ДСНС повідомляє, що за вчорашній день не було зафіксовано жодного випадку підпалів та пожеж

Заступник начальника РВА повідомив, що Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області проводить моніторинг цін на пальне, продукти харчування та медикаменти. На гарячу лінію Держпродспоживслужби надходять скарги, на які фахівці служби швидко реагують.

- Ціни на пальне наразі у районі від 49 до понад 60 грн. Нажаль, пальне є лише на окремих АЗС. Ситуація може стабілізуватися протягом декількох тижнів. А щодо солі – то це штучний дефіцит, викликаний ажіотажним попитом. Тоговельні мережі вже замовили партії солі в Румунії, тож скоро вона з’явиться на прилавках, - пояснив Артем Даценко.

Він додав, що у районі практично завершена посівна кампанія та закликав внутрішньо переміщених осіб забрати продовольчі набори, які їм завезли за президентською програмою допомоги людям з Полтавської ОВА.

Нагадаємо, що у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області вже другий місяць працює цілодобова «гаряча лінія», по якій можна поскаржитись на завищені ціни на сіль чи інші продукти.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: нетверезий водій Кременчуцький район пальне Держпродспоживслужба
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