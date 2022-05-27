Кременчуцька РВА закликає користуватися офіційними джерелами інформації та не вірити фейкам

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По Телеграм-каналам розповсюджується повідомлення про можливість нанесення ракетних ударів по Кременчуку із «надійного джерела»

Вчора по Телеграм-каналам та соцмережам розповсюджували повідомлення про можливість нанесення ракетних ударів по Кременчуку із «надійного джерела», пов’язаного з «розвідкою партнерів» з координатами Кременчука та десятка інших міст України. У повідомленні йшлося, що «протягом 2-3 діб треба обов’язково реагувати на сигнали «повітряна тривога» через очікуваний масований ракетний обстріл», а також повідомлялось, шо «завтра в 4.00 можливий повномасштабний наступ зі сторони Білорусі» та «ракетні удари по всій країні». Повідомлення викликало у людей додаткові хвилювання, а у декого навіть панічні настрої.

На ранковому брифінгу журналісти запитали у заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценка чи можна довіряти цій інформації?

- Останніми днями активно розповсюджується фейкова інформація про можливість нанесення авіа та ракетного удару з різними координатами, зокрема і щодо Кременчука. Закликаю усіх користуватися тільки офіційними джерелами інформації, не панікувати та зберігати спокій, - закликав Артем Даценко.

Він наголосив, що небезпека нанесення ракетно-бомбового удару є під час кожного оголошення «повітряної тривоги» і тому нехтувати цими сигналами не можна, а треба якомога швидше спускатися в укриття.

Артем Даценко зазначив, що попри посилення обстрілів території України з боку російських військ ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ в регіоні немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.

Отже, самі не панікуємо, не розповсюджуємо фейки, довіряємо лише офіційним джерелам інформації та не ігноруємо сигнали «повітряна тривога»!