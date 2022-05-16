Завтра Кременчук попрощається з військовим Олександром Васільєвим

Завтра, 17 травня, у Кременчуці попрощаються з військовим Олександром Віталійовичем Васільєвим, який служив у президенському полку. Олександр загинув 7 травня захищаючи нашу державу. Він був старшим лейтанантом та пішов на військову службу за контрактом.
Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.
Залишилась донька.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Олександра Васільєва відбудеться 17 травня, а саме:
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер