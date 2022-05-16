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Завтра Кременчук попрощається з військовим Олександром Васільєвим

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 0

 

Прощання відбудеться у Міському палаці культури

Завтра, 17 травня, у Кременчуці попрощаються з військовим Олександром Віталійовичем Васільєвим, який служив у президенському полку. Олександр загинув 7 травня захищаючи нашу державу. Він був старшим лейтанантом та пішов на військову службу за контрактом.
Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.

Загинув військовий з Кременчука Олександр Васільєв

Залишилась донька.
Співчуття рідним та близьким!

Поховання Олександра Васільєва відбудеться 17 травня, а саме:

  • об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
  • 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Героїв.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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