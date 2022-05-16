Завтра Кременчук попрощається з військовим Олександром Васільєвим

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 0

Завтра, 17 травня, у Кременчуці попрощаються з військовим Олександром Віталійовичем Васільєвим, який служив у президенському полку. Олександр загинув 7 травня захищаючи нашу державу. Він був старшим лейтанантом та пішов на військову службу за контрактом.

Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.

Залишилась донька.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Олександра Васільєва відбудеться 17 травня, а саме: