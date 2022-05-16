«Стефанія Експрес»: вперше у світі потяг назвуть на честь мами

- Ця пісня присвячувалася матері, а стала саундтреком війни. Тому що кожна мати, проводжаючи сина, молиться за його життя. А кожен український захисник, вирушаючи в бій, хоче повернутися додому і почути рідне слово.

Дякуємо Kalush офіційна сторінка за нову перемогу України і нагадування світу про захисників Маріуполя!

У боях, молитвах і піснях захищаємо Україну разом! - повідомляє пресслужба СБУ.