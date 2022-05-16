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«Стефанія Експрес»: вперше у світі потяг назвуть на честь мами

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 62

 Поїзд Івано-Франківськ – Київ перейменують

Потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Про це ідеться у повідомленні голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна.

Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».

- Це буде перший у світі потяг, названий в честь мами, – зазначив Камишін. 

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія. 

Україна перемогла на «Євробаченні-2022»
Вчора відбулася прем’єра офіційного кліпа Stefania на новому каналі. KALUSH Orchestra
- Ця пісня присвячувалася матері, а стала саундтреком війни. Тому що кожна мати, проводжаючи сина, молиться за його життя. А кожен український захисник, вирушаючи в бій, хоче повернутися додому і почути рідне слово.
Дякуємо Kalush офіційна сторінка за нову перемогу України і нагадування світу про захисників Маріуполя!
У боях, молитвах і піснях захищаємо Україну разом! - повідомляє пресслужба СБУ. 
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Автор: Альона Душенко

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