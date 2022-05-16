«Стефанія Експрес»: вперше у світі потяг назвуть на честь мами

Потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Про це ідеться у повідомленні голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна.
Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».
Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).
Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер