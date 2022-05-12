«Привидам Києва» зібрали кошти на автомобіль

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 117

Дякуємо всім хто долучився до допомоги нашому Герою та його побратимам.

Автомобіль необхідний для екстреної евакуації льотного складу з району проведення бойових дій.

Волонтери назбирали необхідну суму на придбання автомобіля для «Привидів Києва». Серед пілотів 40 бригади тактичної авіації кременчужанин Герой України.

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