«Привидам Києва» зібрали кошти на автомобіль

Волонтери назбирали необхідну суму на придбання автомобіля для «Привидів Києва». Серед пілотів 40 бригади тактичної авіації кременчужанин Герой України.
Вартість автівки 3500-4000 $ (120 000 грн).
Автомобіль необхідний для екстреної евакуації льотного складу з району проведення бойових дій.
Дякуємо всім хто долучився до допомоги нашому Герою та його побратимам.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер