На кульбабовому полі футболісти «Кременя» перемогли «Колос» та поїли юшки

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 0

Футбольна команда «Кремінь», 7 травня, зіграла в Павлиші Кіровоградської області товариський матч проти місцевого «Колоса». Змагання мали благодійну мету – зібрати кошти на потреби Збройних сил України. За час турніру присутні зібрали в благодійну скриньку 4 831 грн.

Привітав присутніх на заході селищний голова Павлиша Віталій Береза. Він запросив вшанувати пам’ять загиблих українських військовослужбовців хвилиною мовчання. Після того, як прозвучав гімн, команди вийшли на поле, яке усіяне жовтими та пухнастими кульбабками.

У складі «Колоса» зіграли футболісти з Павлиша, Онуфріївки, Успенки, Вишнівців, Зибкового, Василівки та Камбурліївки. А ось «Кремінь» доучив молодь, як кременчуцьку так і переселенців, які залишилися без команди. Кременчуцька команда змогла реабілітуватися після розгромної поразки у Полтаві.

«Колос» (Павлиш) - «Кремінь» (Кременчук) - 1:10 (1:3)

«Кремінь» 1 тайм: Єрмолов, Пилипенко, Ульянов, Ульянко, П’ятибрат, Галата, Куць та 4 ГНП

«Кремінь» 2 тайм: Третяк, Пилипенко, Ульянов, Ульянко, Кучеренко та 6 ГНП

Матч розпочався на радість місцевих вболівальників. Вже на 7 хвилині матчу «Колос» відкрив рахунок, чим потішив місцевих вболівальників. Зі стандарту гравець «Колоса» красивим ударом відправив м’яч у ворота Єрмолова. Після пропущеного «синьо-білі» змогли реабілітуватися, а у другому тамі навіть збільшити рахунок до двозначного. Голами в матчі відзначилися Галата, Кучеренко, Ульянко та гравці на перегляді.

Після гри футболістів «Кременя» Онуфріївська громада пригостила кашею та смачною юшкою. Таким чином місцева громада Кіровоградщини що вихідних спортивно та весело проводить час, й при цьому збирає кошти на підтримку української армія, яка береже наш спокій.