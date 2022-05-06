Один шанс на мільйон - «Кремінь» залишається: Сезон у Першій лізі визнали недограним (доповнено)

Вчора, 19:36 Переглядів: 475

Сезон 2021-2022 у Першій та Другій лігах визнали недограними

Рада Професіональної футбольної ліги України визначила долю сезону-2021/2022 у двох дивізіонах вітчизняного футболу.

ПФЛ своїм рішенням затвердила турнірні таблиці першої та другої ліг станом на 24 лютого 2022 року. Команди, що посіли останні місця в групах «А» і «Б» другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ.

Щодо обміну між лігами та форматів змагань ПФЛ у сезоні-2022/2023, то для обговорення цих питань створено робочу групу, до якої ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Запропонований нею проєкт у підсумку має бути затверджений Виконкомом УАФ.

Одразу чотири клуби Першої ліги можуть поповнити УПЛ

Керівник Професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко прозповів про ситуацію у ПФЛ. За його словами, є деякі проблемні моменти у 2 клубах Першої ліги та проблеми у 6 клубах Другої ліги.

- Ми провели нараду у Першій та Другій лігах. Насамперед було прийнято рішення про те, що ми не можемо завершити чемпіонат. Прийняли рішення визначити місця у турнірній таблиці згідно з місцями, які команди посіли після останнього туру (29 листопада) та до початку війни Росії проти України.

Вирішили створити робочу групу щодо відпрацювання питань переходів між лігами. В тому числі звертатимемося до УПЛ, щоб наші клуби, які посіли перше та друге місця, можливо, і третє з четвертим, мали змогу брати участь у змаганнях УПЛ.

Яка ситуація щодо обміну між Першою та Другою лігами? Ми спілкувалися, і я впевнений, що ми разом знайдемо спільне та оптимальне рішення для всіх, щоб клуби, які здобули право піднятися з Другої до Першої ліги, щоб вони це право здобули та брали участь у чемпіонаті Першої ліги. Також думатимемо, як зберегти якомога більше команд, які є у Першій лізі.

Наразі немає прямої загрози існування клубів. Є деякі проблемні моменти у 2 клубах Першої ліги. Вірю, що вони надалі існуватимуть та розвиватимуть український футбол. Є також проблеми у 6 клубах Другої ліги.

Усі клуби висловили готовність розпочинати новий сезон. Також ухвалили рішення з 16-17 травня до 30 травня провести роботу і бути з усіма на контакті, дізнатися про ситуацію в клубах і розробляти формати змагань, – сказав Каденко у коментарі «Футбол NEWS».

Існує велика ймовірність «Кременю» залишитися у Першій лізі, тому кременчуцька команда продовжує підготовку до чемпіонату (продовження чи початок нового - все злежатиме від рішення ПФЛ).

Невтішний результат у Полтаві

Сьогодні, 6 травня, у Полтаві підопічні Романа Локтіонова поступилися полтавцям з рахунком - 7:0. На завтра запланований ще один контрольний матч.

Як повідомляє пресслужба СК Полтава, відкрив лік забитим голам Євген Стрельцов. Причому відзначився форвард знову з 11-метрової позначки, не залишивши шансів своєму опоненту. На старті другої половини зустрічі Максим Горжуй зробив майже все необхідне, щоб забити, от тільки авторство гола відібрав у нього захисник кременчужан, який допоміг спрямувати м'яч у сітку. Ну, а далі голи Олександра Томенка, того ж Максима Горжуя, Вадима Таранушича, Дениса Руденка та Дмитра Щербака (останній забив знову з точки) довершили гольову феєрію цього спільного тренування.

Завтра, 7 травня, у Павлиші відбудеться матч між командами Кремінь та Колос. На цій грі збиратимуть кошти на підтримку Збройних Сил України.