У Кременчуці та на Полтавщині змінюється час комендантської години

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На Полтавщині 7, 8 та 9 травня комендантська година триватиме з 21.00 до 7.00. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- У ці дні не плануємо офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриваємо. Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог. Однак нагадуємо, що ворог дуже підступний і може спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій. Бережемо себе та своїх близьких! Слава Україні!, - йднться у повідомленні.

Зараз, на Полтавщині, і в Кременчуці, комендантська година триває з 22.00 до 5.00.