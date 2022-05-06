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Надзвичайні новини

Тесаком чоловік у Кременчуці погрожував медперсоналу

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 398

 

Для з’ясування всіх обставин інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу

Сьогодні, 6 травня, близько 13 години на службовий планшет правоохоронців надійшов виклик про погрозу фізичною розправою. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Заявник повідомив, що в одній з місцевих лікарень невідомий дістав з кишені предмет, схожий на ніж та почав погрожувати застосуванням медичному персоналу, після чого пішов у невідомому напрямку.

Під час обстеження вулиць інспектори затримали чоловіка, схожого за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки патрульні дійсно виявили у нього предмет, схожий на ніж.

Для з’ясування всіх обставин інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: поліція
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