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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 263

 

Оперативна інформація станом на вечір 6 травня 

Оперативна інформація станом на 18.00 6 травня щодо російського вторгнення. Триває 72 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Ворог наносить ракетні удари по об’єктам транспортної інфраструктури та житловим районам населених пунктів нашої Держави.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені сили і засоби збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

В республіці білорусь на даний час залишаються підрозділи збройних сил російської федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М” та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.

Окремі підрозділи збройних сил російської федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій.

За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України здійснює переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ. Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав.

За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

В місті Маріуполь противникосновні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі “Азовсталь”.
Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, наносив вогневе ураження по позиціям наших військ в окремих районах. Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.
На Бессарабському напрямку російська федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності “Повна”.

Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника.
Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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