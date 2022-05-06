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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У підвалах на окупованій Херсонщині росіяни можуть катувати приблизно 500 людей - представниця президента в Криму

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 94

Людей масово утримують у Херсоні, Новоолексіївці та Генічеську

На захоплених територіях Херсонської області російські окупанти утримують та катують у підвалах приблизно 500 людей. Про це на брифінгу 6 травня повідомила представниця президента України в Криму Таміла Ташева. За її словами, людей масово утримують у Херсоні, Новоолексіївці та Генічеську.

- Окупанти приходять зі списками активістів, тих, хто брав участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, ветеранів війни на Донбасі. Приходять додому та викрадають, - розповіла Ташева.

Вона зазначає, що такий же сценарій росіяни використовували під час окупації Криму у 2014 році: спершу заходили військові, зачищали інформаційне поле та організовували «референдум».

- Спочатку вони розглядали сценарій "референдуму" [в Херсонській області], зараз вони розглядають сценарій приєднання цих областей до Криму, - каже Ташева. Вона додає, що, наприклад, створюються проросійські медіа, які поширюють інформацію, крім окупованого півострова, про окуповані Херсонську та Запорізьку області.

Також представниця президента розповіла, що в окупованому Криму, ближче до адмінмежі з Херсонською областю, діють так звані фільтраційні табори. У людей, яких депортують із новоокупованих територій до Криму, відбирають паспорти та змушують проходити перевірки. Зокрема, чоловіків роздягають у пошуках татуювань на тілі, які могли б свідчити про приналежність до ЗСУ.

Що відбувається на Херсонщині?

російські війська тимчасово взяли під свій контроль Херсон і низку населених пунктів області. За даними Генштабу, окупанти хочуть вийти до адмінмежі регіону.

За даними розвідки України, окупанти збиралися провести «референдумі» для створення псевдореспубліки «ХНР», однак досі цього не зробили.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що президент росії путін 9 травня може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Херсон окупація
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