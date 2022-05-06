На аукціон виставили набір чарок «Вірю у ЗСУ» для придбання авто «Привидам Києва»

Кременчуцький волонтер Віталій Смірнов разом з акторкою Єкатериною Нікітіною запустили аукціон з продажу сувенірного набору чарок «Вірю у ЗСУ». Кошти від продажу набору підуть на купівлю автівки для потреб загону «Привид Київщини» - пілотів 40 бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
Аукціон проходить на сторінці Каті Нікітіної в інстаграм.
Чарки виконані з 6 бойових гільз калібру 14.5 (крупнокаліберний кулемет), використаних ЗСУ у війні проти російських окупантів.
Ємність однієї чарки - 10 мл, мають стійке та нейтральне до харчових продуктів покриття.
Умови - дуже прості:
Наближаємо перемогу разом! А хлопці з ЗСУ - в боргу не залишаться!
Українські пілоти, які захищали і захищають українське небо, зробили все можливе, щоб про них вигадували легенди. «Привид Києва», який захищає столицю з першого дня війни, - це передусім льотчики 40-ї бригади тактичної авіації, яка базується поблизу столиці. Про це на брифінгу сьогодні, 6 травня, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він розповів, що в перші дні війни, коли в небі над Києвом, навколо Києва, на Житомирщині, Сумщині точилися шалені бої, ймовірно саме на камери киян потрапили якісь відеокадри. Люди почали писати в соцмережах про месника за Київ, висловлювали припущення, що це одна людина.
Нагадаємо, що Національний банк розпочинає роботу над першою монетою із серії, що розповідатиме про загальнонаціональний опір українців російським загарбникам. За підсумками відкритого народного голосування найбільшу кількість голосів у номінації «Кращий ескіз» зібрала в тому числі робота «Привид Києва», автор Марина Куц (Україна).
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер