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Кременчук, Допомога військовим

На аукціон виставили набір чарок «Вірю у ЗСУ» для придбання авто «Привидам Києва»

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 60

 

Аукціон триватиме до 8 травня

Кременчуцький волонтер Віталій Смірнов разом з акторкою Єкатериною Нікітіною запустили аукціон з продажу сувенірного набору чарок «Вірю у ЗСУ». Кошти від продажу набору підуть на купівлю автівки для потреб загону «Привид Київщини» - пілотів 40 бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Привидам Києва», серед яких кременчужанин, терміново необхідний автомобіль

Аукціон проходить на сторінці Каті Нікітіної в інстаграм.

Чарки виконані з 6 бойових гільз калібру 14.5 (крупнокаліберний кулемет), використаних ЗСУ у війні проти російських окупантів.

Ємність однієї чарки - 10 мл, мають стійке та нейтральне до харчових продуктів покриття.
Умови - дуже прості:

  • аукціон триває з 6 до 8 травня (8 травня до 20.00);
  • стартова ціна - 1000 грн;
  • виграє максимальна ставка.

Наближаємо перемогу разом! А хлопці з ЗСУ - в боргу не залишаться!

Українські пілоти, які захищали і захищають українське небо, зробили все можливе, щоб про них вигадували легенди. «Привид Києва», який захищає столицю з першого дня війни, - це передусім льотчики 40-ї бригади тактичної авіації, яка базується поблизу столиці. Про це на брифінгу сьогодні, 6 травня, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Командування Повітряних сил ЗСУ розкрило таємницю «Привида Києва»
- Пілоти зробили все для того, щоб народ створив цей образ. Привид Києва - так охрестили вже п'ятого чи шостого пілота, деяких посмертно... Цей образ українського супергероя вже потрапляє на обкладинки журналів, біг-борди, банківські картки з ним. Це людей надихає, і цей образ - передусім льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується поблизу Києва, виконує завдання передусім із захисту неба столиці, державних об’єктів. І саме військові льотчики є прообразом цього Привида. Ми говоримо так — усі ми Привиди, ми з'являємося там, де ворог нас не чекає, і нехай нас бояться, - сказав Ігнат.

Він розповів, що в перші дні війни, коли в небі над Києвом, навколо Києва, на Житомирщині, Сумщині точилися шалені бої, ймовірно саме на камери киян потрапили якісь відеокадри. Люди почали писати в соцмережах про месника за Київ, висловлювали припущення, що це одна людина.

- В соцмережах будь-який пост, вдало написаний, може стати вірусним і бути підхопленим. Ми бачили, що люди хочуть бачити таких супергероїв в небі, і цей супергерой за два-три дні набув такого розголосу в соцмережах. Ми трішечки масла у вогонь підлили, написали: подивіться, що виробляє цей хлопець. І цього було достатньо, щоб люди, так би мовити, закохалися в цього супергероя і примножували його здобутки, що вже 40-50 літаків на рахунку цього Привида. Зрозуміло, що це неможливо, - сказав Ігнат.

Нагадаємо, що Національний банк розпочинає роботу над першою монетою із серії, що розповідатиме про загальнонаціональний опір українців російським загарбникам. За підсумками відкритого народного голосування найбільшу кількість голосів у номінації «Кращий ескіз» зібрала в тому числі робота «Привид Києва», автор Марина Куц (Україна).

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Віталій Смірнов

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Теги: війна допомога привид Київ льотчик
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