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Кременчук, Афіша

«Гарчите на інших без причин?»: у Кременчуці розкажуть, що робити з конфліктами

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 212

 

Якщо захід відгукнеться, то зустріч буде не останньою 

Завтра, 7 травня, відбудеться майстерня «Що нам робити з конфліктами?». Захід розпочнеться о 12.00 у Просторі Ідей за адресою вулиця Софіївська, 36-Б.

- Останнім часом ми почали «гарчати» одне на одного. Нові люди, нові обставини, нові виклики..... Причина відома - війна з росією і трагедії близьких людей. Але ж часто «під роздачу» потрапляють наші рідні, близькі, кохані люди, - йдеться у повідомленні. 

Тривалість - 3 години

Для кого? Для волонтерів, вимушених переселенців, всіх зацікавлених

Під час майстерні ви дізнаєтеся:

  • Про місця та джерела конфліктів у нашому житті
  • Як конструктивно реагувати на поведінку людей
  • Як враховувати власні кордони та потреби під час спілкування
  • Також попрактикуєте деякі комунікативні техніки для порозуміння

Організатри прохають заповнити форму реєстрації на майстерню, аби могли спланувати кількість стільців.

Тренер: Олег Овчаренко - тренер, фасилітатор, член ради ГО КІПЦ «Європейський клуб». Один з засновників Мережі фасилітаторів діалогів в Україні. Фасилітатор діалогів про осмислення історії у програмі «Історія починається в родині». З 2015 року Працює у спільнотах на Сході України як тренер зі згуртованості та фасилітатор діалогів. Співавтор онлайн-курсів «Як ефективно спланувати та провести«діалог», Prometheus та «Навички діалогу та медіації для потреб державної служби», EdEra. Залучений експерт до проектів Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Майстерня безкоштовна, проте буде можливість задонатити на потреби ЗСУ

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна конфлікт
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