«Гарчите на інших без причин?»: у Кременчуці розкажуть, що робити з конфліктами

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 212

Якщо захід відгукнеться, то зустріч буде не останньою

Завтра, 7 травня, відбудеться майстерня «Що нам робити з конфліктами?». Захід розпочнеться о 12.00 у Просторі Ідей за адресою вулиця Софіївська, 36-Б.

- Останнім часом ми почали «гарчати» одне на одного. Нові люди, нові обставини, нові виклики..... Причина відома - війна з росією і трагедії близьких людей. Але ж часто «під роздачу» потрапляють наші рідні, близькі, кохані люди, - йдеться у повідомленні.

Тривалість - 3 години

Для кого? Для волонтерів, вимушених переселенців, всіх зацікавлених

Під час майстерні ви дізнаєтеся:

Про місця та джерела конфліктів у нашому житті

Як конструктивно реагувати на поведінку людей

Як враховувати власні кордони та потреби під час спілкування

Також попрактикуєте деякі комунікативні техніки для порозуміння

Організатри прохають заповнити форму реєстрації на майстерню, аби могли спланувати кількість стільців.

Тренер: Олег Овчаренко - тренер, фасилітатор, член ради ГО КІПЦ «Європейський клуб». Один з засновників Мережі фасилітаторів діалогів в Україні. Фасилітатор діалогів про осмислення історії у програмі «Історія починається в родині». З 2015 року Працює у спільнотах на Сході України як тренер зі згуртованості та фасилітатор діалогів. Співавтор онлайн-курсів «Як ефективно спланувати та провести«діалог», Prometheus та «Навички діалогу та медіації для потреб державної служби», EdEra. Залучений експерт до проектів Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Майстерня безкоштовна, проте буде можливість задонатити на потреби ЗСУ