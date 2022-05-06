«Гарчите на інших без причин?»: у Кременчуці розкажуть, що робити з конфліктами

Завтра, 7 травня, відбудеться майстерня «Що нам робити з конфліктами?». Захід розпочнеться о 12.00 у Просторі Ідей за адресою вулиця Софіївська, 36-Б.
Тривалість - 3 години
Для кого? Для волонтерів, вимушених переселенців, всіх зацікавлених
Під час майстерні ви дізнаєтеся:
Організатри прохають заповнити форму реєстрації на майстерню, аби могли спланувати кількість стільців.
Тренер: Олег Овчаренко - тренер, фасилітатор, член ради ГО КІПЦ «Європейський клуб». Один з засновників Мережі фасилітаторів діалогів в Україні. Фасилітатор діалогів про осмислення історії у програмі «Історія починається в родині». З 2015 року Працює у спільнотах на Сході України як тренер зі згуртованості та фасилітатор діалогів. Співавтор онлайн-курсів «Як ефективно спланувати та провести«діалог», Prometheus та «Навички діалогу та медіації для потреб державної служби», EdEra. Залучений експерт до проектів Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Майстерня безкоштовна, проте буде можливість задонатити на потреби ЗСУ
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер