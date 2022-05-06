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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

11 російських снайперів взяли у полон на Харківщині

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 378

 

Всього з початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 000

У Харківській області в ході спецоперації Служби безпеки України взяли в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, у Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу диверсійно-розвідувальну групу із трьох осіб, яка планувала диверсії в регіоні.

У Житомирській області затримали агента спецслужб російської федерації, який збирав дані про кількість та боєготовність літаків Збройних сил України.

У Сумській області на співпраці з ворогом спецслужба викрила голову однієї з міських рад, його заступника і місцевого депутата.

У Київській області затримали ще двох колаборантів, які сприяли «розквартируванню» агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району.

Всього з початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 000.

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Автор: Альона Душенко

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