У Кременчуці погодили кандидата на посаду добровольчого формування

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Сьогодні, 6 травня, відбулося шосте позачергове пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради, на якому розглянули близько 10 важливих для міста питань. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

На сесії затвердили ряд рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, важливих для забезпечення нормальної життєдіяльності міста.

Прийнято рішення «Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом» мера міста Алітус (Литва) пана Неріуса Цесюліса.

Представники депутатського корпусу також погодили кандидата на посаду добровольчого формування Кременчуцької міської територіальної громади №12 та затвердили у новій редакції Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.

Депутати також прийняли рішення «Про тимчасове розміщення тимчасово переміщених осіб в закладах освіти Кременчуцької міської територіальної громади» та «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії».