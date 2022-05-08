Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Путін проти українського народу

Зеленський розповів, як долатимуть дефіцит пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцький завод

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 532

 

Президент доручив пришвидшити транспортування пального з портів ЄС до України

Президент України Володимир Зеленський під час наради щодо діяльності виконавчої влади ознайомився із ситуацією стосовно забезпечення громадян пальним та доручив пришвидшити його транспортування від європейських портів до українських споживачів. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Як виглядає Кременчуцький НПЗ після ударів рашистських ракет
- Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним, про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі. Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно, - наголосив Глава держави.
4
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна пальне Кременчуцький НПЗ НПЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх