Зеленський розповів, як долатимуть дефіцит пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцький завод

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 532

Президент України Володимир Зеленський під час наради щодо діяльності виконавчої влади ознайомився із ситуацією стосовно забезпечення громадян пальним та доручив пришвидшити його транспортування від європейських портів до українських споживачів. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

- Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним, про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі. Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно, - наголосив Глава держави.