П'ятьох осіб на Полтавщини перевіряють на на причетність до співпраці з росією

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану
На Полтавщині минулої доби перевірено понад 1,5 тисячі осіб та більше пів тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області.
У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці:
Усі заходи, що реалізуються правоохоронцями (превентивні, оперативно-слідчі й тактичні), мають на меті – запобігти можливим загрозам та забезпечити оперативне реагування на будь-яку кризову ситуацію.
Правоохоронці закликають громадян:
- відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу
- суворо дотримуватися встановлених правил
- чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки
- оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер