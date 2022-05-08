П'ятьох осіб на Полтавщини перевіряють на на причетність до співпраці з росією

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 396

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану

На Полтавщині минулої доби перевірено понад 1,5 тисячі осіб та більше пів тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили понад 590 транспортних засобів та більше ніж 1 580 осіб. П’ятьох громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, - повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці:

забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану

контролюють міграційні процеси

здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

Усі заходи, що реалізуються правоохоронцями (превентивні, оперативно-слідчі й тактичні), мають на меті – запобігти можливим загрозам та забезпечити оперативне реагування на будь-яку кризову ситуацію.

Правоохоронці закликають громадян:

- відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу

- суворо дотримуватися встановлених правил

- чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки

- оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.