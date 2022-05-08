Бог не міг всюди встигати, тому він створив матерів: в Україні відзначають День матері

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 171

Українські мами найсильніші у світі. Вони своїми молитвами оберігають синів та дочок, які боронять незалежність України. Українські мами пригортають своїх діток у сховищах, щоб ті не лякалися від вибуху снарядів, на руках проносять кілометри, щоб врятувати з тимчасово окупованої території. Українські мами тікали за кордон, у невідомість, щоб врятувати найцінніше - діток

У другу неділю травня українці традиційно відзначають День матері. У цьому році свято припало на 8 травня. Українці теж долучилися до святкування Дня матері, і сталося це у 1928 році, щоправда, не в Україні, а в Канаді. Ініціатором став Союз українок Канади. Наступного року свято відзначалося вже й у Львові. На сьогодні День матері відзначається у 85 країнах світу.

Українські мами найсильніші у світі. Вони своїми молитвами оберігають синів та дочок, які боронять незалежність України. Українські мами пригортають своїх діток у сховищах, щоб ті не лякалися від вибуху снарядів, на руках проносять кілометри, щоб врятувати з тимчасово окупованої території. Українські мами тікали за кордон, у невідомість, щоб врятувати найцінніше - діток. Українські мами, дякуємо, що ви є, дякуємо, що ви оберігаєте. Бажаємо усім мамам міцного здоров'я та терпіння.

- Над могилами моїх дітей сходить сонце… Воно повільно рваними променями наповнює серце сьогоденням. Страшним і кривавим. Намагаюся набрати в легені повітря, але натомість відчуваю лише пекучий біль. Моє тіло понівечене ворожими ракетами, пошрамоване снарядами, затавроване бомбами. Але я стою. Коли небо падало на землю — не схилилася. Коли розпечений метал розтікався жилами — не скорилася. Вистояла… Хочеться плакати, ні, не плакати - кричати так, щоб здригнувся Всесвіт, щоб у кожному куточку цієї планети почули мою тугу. Але я мовчу. Сльози. Їх у мені стільки багато, що можна було б висушити наше Чорне море й наново його наповнити ними. Але я не проронила ані краплі. Слова. Здається, що варто розімкнути вуста і на світ з’являться мільйони нових значень материнської любові — всеосяжної, безкорисної, безумовної… Але у мене замкнуті вуста, у той час, як відкрита зранена душа. Кажуть, Бог не міг всюди встигати, тому він створив матерів. А ще, коли він не знав, як показати світу, що таке героїзм, то створив Українських Матерів. Куди титанам до моєї ноші! Доля вготувала випробування, муки, яких вистачить на тисячі Голгоф. Проте завтра знову сходитиме сонце і я стоятиму боса в росі й безупинно молитимуся. За моїх синів і доньок, яких доручила степам, за моїх соколят, яких віддала небу. Я не плакатиму і не падатиму на коліна — йтиму вперед, розгорнувши крила над кожним воїном. Аби вберегти, аби вилікувати рани і вирвати з безодні війни. Над могилами моїх дітей сходить сонце… А я продовжую жити. Заради інших, заради завтра. Бо я і є саме життя. Я - Україна, - повідомляє Армія.інформ.

Вітають з передової своїх матусь військові. Так, ексзаступника керівника Полтавської ОДА Анатолій Ханко разом зі своїми двма братами боронить Українську землю.