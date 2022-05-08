Тарас Кузик представить Україну на чемпіонаті світу та Європи з веслування

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Вітаємо Тараса та його тренера Залуженого майстра спорту України Сабліна Дмитра з таким вдалим виступом на змаганнях!

28-30 квітня у с. Ніколово (Болгарія) відбулися кваліфікаційні контрольно-відбіркові старти для участі у чемпіонатах Європи та світу з веслування на байдарках і каное серед молоді та юніорів до 23 років. Як повідомяє пресслужба КДЮСШ №1, наш вихованець виборов путівку на чемпіонат.

Тарас Кузик на дистанціях С-1 1000 м посів ІІ місце, С-1 500 м ІІІ місце, С-1 200 м ІІІ місце, на дистанціях С-2 1000 м посів ІІ місце, С-2 500 м посів І місце. Тим самим Тарас виборов можливість представляти нашу країну у чемпіонатах світу та Європи.

Вітаємо Тараса та його тренера Залуженого майстра спорту України Сабліна Дмитра з таким вдалим виступом на змаганнях! Разом до перемоги! Все буде Україна!