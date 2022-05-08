«Час спливає, а час - це наші життя»: захисники Маріуполя закликають докласти максимум зусиль для евакуації військових

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 104

Військовий заявив, що сподівається на диво, що для порятунку військовослужбовців знайдуть рішення: «Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час - це наші життя!»

Українські військовослужбовці, які перебувають в оточенні російських військ на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, закликають усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових. Про це пише в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Сергій Волинський («Волина»).

- Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми, військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет. Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми — не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть — все справжнє, - зазначив він.

Військовий заявив, що сподівається на диво, що для порятунку військовослужбовців знайдуть рішення: «Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час - це наші життя!»

Яка ситуація на «Азовсталі»?

Віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що із заводу «Азовсталь» евакуювали вже всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Це лише частина маріупольської гуманітарної операції.

Водночас на території заводу залишаються заблокованими наші військові. Заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар «Калина» розповів нам у коментарі, що 6 травня під час евакуації цивільних з «Азовсталі» загинуло троє військових: один унаслідок влучання з ПЗРК та ще двоє - від бомбових ударів, скинутих з БПЛА. Також 6 бійців дістали поранення.

«Калина» наголосив, що захисники Маріуполя робили все, щоб цивільних евакуювали з території заводу, але мирні люди залишилися цілими ціною життя військових.

27 квітня виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський розповідав, що на «Азовсталі» перебувають понад 600 поранених військових.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що наразі проводиться робота щодо пошуку дипломатичних варіантів порятунку наших військових, які залишаються на «Азовсталі». Залучені впливові посередники та держави.

Продовження евакуації з «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку другого етапу евакуаційної місії з «Азовсталі» у Маріуполі для вивезення поранених і медиків.

Раніше завдяки співпраці з командами Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з «Азовсталі» вдалося врятувати понад 300 літніх людей, жінок і дітей. Фактично, цивільних уже повністю вивели з території заводу.

- Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні. Безумовно, працюємо і над тим, щоб вивести наших військових - усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно, але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що влада не втрачає надії та щоденно шукає дипломатичний варіант, який може спрацювати.