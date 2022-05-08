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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Москві заочно заарештували начальника СІЗО в Полтаві

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 362

Домашову загрожують два місяці арешту

Савєловський суд Москви заочно заарештував начальника слідчого ізолятора Полтави Олексія Домашова за звинуваченням  у жорстокому поводженні з військовополоненими. Домашову загрожують два місяці арешту, якщо російські окупанти зуміють захопити його. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на російську державну агенцію «ТАСС».

Наприкінці квітня Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи про порушення законів і звичаїв війни проти начальників СІЗО №13 в Києві, СІЗО №23 в Полтаві та Кропивницькому. Мовляв, правоохоронці сприяли катуванню та погрозам стосовно щонайменше 20 російських військовополонених.

Водночас у пресслужбі СК РФ переплутали і зазначили, що Кропивницький, мовляв, розташоване в Миколаївській області. 

Нібито про ці "факти" стало відомо з уст тих російських військових, яких обміняли в рамках обміну полоненими. Можливо, хтось із звільнених полонених неуважно стежив за тим, де він перебуває, тож увів слідчих в оману щодо Кропивницького в Миколаївській області.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують тактику терору і знущання над місцевим беззбройним населенням в Україні, що становить воєнні злочини та злочини проти людяності. Найбільш кричущі випадки злочинів з боку російських окупантів зафіксували в Бучі, Ірпені, Бородянці на Київщині, а також у селах довкола Ізюма на Харківщині.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна суд СІЗО Полтава
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