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Кременчук, Культура

«Ніколи знову»: Україна з усім цивілізованим світом згадує жахи Другої світової війни

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 138

  Вічна шана всім, хто протистояв нацизму! Вічна пам'ять усім загиблим під час Другої світової війни!

У День пам'яті та примирення Україна разом із країнами Європи та США вшановує борців із нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Цього року меморіальні заходи відбудуться за умов повномасштабної російської агресії, коли над світом знову нависла глобальна загроза.

Україна 8 травня разом з усім цивілізованим світом вшановує кожного, хто захищав планету від нацизму у роки Другої світової війни, але цьогоріч слова «Ніколи знову» сприймаються інакше. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у відеозвернені з нагоди Дня пам'яті та примирення.

- Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше. Ми чуємо «Ніколи знову» інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову. Розкажіть про це Україні, - сказав Зеленський.

За його словами, 8 травня разом з усім цивілізованим світом наша держава вшановує кожного, хто загинув під час Другої світової війни: мільйони втрачених життів, скалічених доль, закатованих душ та мільйони причин, щоб сказати злу: «Ніколи знову».

- Ми знали ціну, яку сплатили за цю мужність наші предки, знали, як важливо зберегти її та передати нащадкам, але й гадки не мали, що наше покоління буде свідком наруги над словами, які, як виявилося, є істиною далеко не для всіх, - наголосив Президент.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна День пам'яті та примирення 9 травня
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