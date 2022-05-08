«Ніколи знову»: Україна з усім цивілізованим світом згадує жахи Другої світової війни

У День пам'яті та примирення Україна разом із країнами Європи та США вшановує борців із нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Цього року меморіальні заходи відбудуться за умов повномасштабної російської агресії, коли над світом знову нависла глобальна загроза.
Україна 8 травня разом з усім цивілізованим світом вшановує кожного, хто захищав планету від нацизму у роки Другої світової війни, але цьогоріч слова «Ніколи знову» сприймаються інакше. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у відеозвернені з нагоди Дня пам'яті та примирення.
За його словами, 8 травня разом з усім цивілізованим світом наша держава вшановує кожного, хто загинув під час Другої світової війни: мільйони втрачених життів, скалічених доль, закатованих душ та мільйони причин, щоб сказати злу: «Ніколи знову».
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер