Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук

У Кременчуці загиблих у Другій світовій вшанують покладанням квітів

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 109

 Жодних інших заходів у місті не буде, 9 травня - робочий день

У Кременчуці 8 травня вшанують пам'ять загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах покладанням квітів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

«О 09:00 покладемо квіти до Меморіалу «Вічно живим», а потім до пам’ятників та братських могил. Закінчимо вшанування на Алеї героїв на Свіштовському кладовищі, де поховані наші герої-захисники», - написав він.

Мер зазначив, що 9 травня у Кременчуці – робочий день, жодні заходи проводитися не будуть.

Нагадаємо, в Україні через військовий стан скасовані додаткові вихідні

Також раніше повідомлялось, що до 9 травня Інститут Національної пам'яті створив нове гасло - «Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!» 

0
Автор: Ольга Мінчук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: День пам'яті та примирення 9 травня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх