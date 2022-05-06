У Кременчуці загиблих у Другій світовій вшанують покладанням квітів

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Жодних інших заходів у місті не буде, 9 травня - робочий день

У Кременчуці 8 травня вшанують пам'ять загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах покладанням квітів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

«О 09:00 покладемо квіти до Меморіалу «Вічно живим», а потім до пам’ятників та братських могил. Закінчимо вшанування на Алеї героїв на Свіштовському кладовищі, де поховані наші герої-захисники», - написав він.

Мер зазначив, що 9 травня у Кременчуці – робочий день, жодні заходи проводитися не будуть.

Нагадаємо, в Україні через військовий стан скасовані додаткові вихідні.

Також раніше повідомлялось, що до 9 травня Інститут Національної пам'яті створив нове гасло - «Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!»