Поблизу Самусіївки двоє чоловіків виловили 180 кілограм риби

5 травня на березі Кам’янського водосховища поблизу села Самусіївка, поліція разом із Держекоінспекцією зупинили ВАЗ із повним багажником риби та сіток.
Як повідомляє поліція Полтавщини, за кермом машини був 46-річний чоловік із 37-річним пасажиром. Вони везли свіжовиловлену рибу, риболовецькі сітки та гумовий човен.
За даним фактом порушена справа за ч. 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми, - до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, Нагадаємо, з 1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських.
Протягом квітня поліція відкрила 63 провадження щодо браконьєрства на Полтавщині
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер