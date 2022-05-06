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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поблизу Самусіївки двоє чоловіків виловили 180 кілограм риби

Сьогодні, 12:54 Переглядів: 556

 За незаконний промисел «рибалкам» до 3 років позбавлення волі

5 травня на березі Кам’янського водосховища поблизу села Самусіївка,  поліція разом із  Держекоінспекцією зупинили ВАЗ із повним багажником риби та сіток.

Як повідомляє поліція Полтавщини, за кермом машини був 46-річний чоловік із 37-річним пасажиром. Вони везли свіжовиловлену рибу, риболовецькі сітки та гумовий човен. 

 

«Двоє чоловіків за допомогою сіток загальною довжиною близько 300 метрів  виловили 180 кілограм риби. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає  близько 2 мільйонів гривень», - каже заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом порушена справа за ч. 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми, - до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, Нагадаємо, з  1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських. 

Протягом квітня поліція відкрила 63 провадження щодо браконьєрства на Полтавщині

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: браконьєри поліція Полтавщини вилов риби нерест-2022
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