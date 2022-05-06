На Полтавщині звільнили 25-річного вбивцю від покарання

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 483

Решетилівська окружна прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 25-річного жителя Білицької тергромади за вчинення умисного вбивства. Про це повідомляє прокуратура Полтавщини.

Так, наприкінці лютого цього року 25-річний чоловік кухонним ножем 7 разів вдарив в обличчя та шию жінці. Вона померла. Також від ударів ножем постраждав чоловік.

Зазначається, що конфлікт виник під час вживання спиртних напоїв.

За висновками експертів, наразі чоловік, якого звинувачують у вбивстві, «виявляє ознаки психічної хвороби, що позбавляє його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому він не підлягає покаранню».

Довідка: відповідно до ч. 3 ст. 19 ККУ не підлягає покаранню особа, яка до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, після одужання особа може підлягати покаранню.