На Полтавщині у ДТП загинула 20-річна дівчина, підліток у лікарні

Сьогодні зранку, 6 травня, близько 7:20, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Бригадирівка Хорольської тергромади Лубенського району трапилась смертельна ДТП. Як повідомляє поліція Полтавщини, попередньо відомо, що 45-річний водій Renault Kangoo під час руху виїхав за межі проїзної частини, після чого перекинувся.
У результаті ДТП 20-річна пасажирка легковика від отриманих травм померла на місці події.
13-річного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Хорольської лікарні.
За попередньою інформацією, водій та пасажири – мешканці Новооржицької територіальної громади Лубенського району.
За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці нині встановлюють обставини ДТП.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер