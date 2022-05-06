На Полтавщині у ДТП загинула 20-річна дівчина, підліток у лікарні

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 715

45-річний водій виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся

Сьогодні зранку, 6 травня, близько 7:20, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Бригадирівка Хорольської тергромади Лубенського району трапилась смертельна ДТП. Як повідомляє поліція Полтавщини, попередньо відомо, що 45-річний водій Renault Kangoo під час руху виїхав за межі проїзної частини, після чого перекинувся.

У результаті ДТП 20-річна пасажирка легковика від отриманих травм померла на місці події.

13-річного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Хорольської лікарні.

За попередньою інформацією, водій та пасажири – мешканці Новооржицької територіальної громади Лубенського району.

За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці нині встановлюють обставини ДТП.