Командирів добровольчих формувань тероборони ОТГ Кременчуччини призначать найближчим часом

Всього органи місцевого самоврядування рекомендували 25 кандидатів на посади командирів добровольчих формувань територіальної оборони (ДФТГ) у 12 територіальних громадах Кременчуцького району. Більшість з них вже пройшли перевірку правоохоронних органів й сьогодні їх документи передають командиру батальйону територіальної оборони для їх відправки на затвердження до вищих органів військового управління.
Командирів добровольчих формувань та їх чисельність має затвердити своїм наказом Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, завдання, які будуть виконувати ці добровольчі формування, визначатимуть військові, відповідальні за територіальну оборону району та регіону.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер