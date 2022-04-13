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Командирів добровольчих формувань тероборони ОТГ Кременчуччини призначать найближчим часом

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 102

 

Про це заявив очільник Кременчуцької РВА

Всього органи місцевого самоврядування рекомендували 25 кандидатів на посади командирів добровольчих формувань територіальної оборони (ДФТГ) у 12 територіальних громадах Кременчуцького району. Більшість з них вже пройшли перевірку правоохоронних органів й сьогодні їх документи передають командиру батальйону територіальної оборони для їх відправки на затвердження до вищих органів військового управління.

Командирів добровольчих формувань та їх чисельність має затвердити своїм наказом Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Лише після цього з командирами ДФТГ укладуть контракти на проходження військової служби, а після цього вони будуть укладати контракти з добровольцями, що увійдуть до складу їх формувань, - пояснив він.

За його словами, завдання, які будуть виконувати ці добровольчі формування, визначатимуть військові, відповідальні за територіальну оборону району та регіону.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: територіальна оборона війна Кременчуцький район добровольче формування
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