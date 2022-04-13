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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

В Кременчуцькій РВА показали бронежилет, закуплений для військових територіальної оборони

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 3

 

Військові на стрільбищі вже випробували цей бронежилет

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік  показав журналістам перший бронежилет, який придбали за кошти, що вносили жителі району на рахунок Кременчуцької РВА для потреб територіальної оборони.

Нагадаємо, що військова адміністрація придбала два пробних бронежилети та віддала їх на випробування військовим. Випробування пройшли на стрільбищі – бронежилет їх витримав. Кулі 308 калібру (7,62 х 51 мм НАТО) та вітчизняного 5,45 мм калібру броньові пластини бронежилету не пробили.

За словами Олега Лєдніка, бронежилет пошили в майстерні у Харкові, а броньові пластини для нього виготовили у Львові. Його вага – майже 8 кг. Загальна вартість бронежилету складає близько 350$.

- Ми дочекаємось сертифікату на броньові пластини і вже тоді, разом з військовими та з урахуванням фінансових ресурсів, будемо вирішувати скільки саме таких бронежилетів потрібно закупати для військовослужбовців нашої тероборони. А територіальні громади зможуть закупити такі бронежилети для бійців своїх добровольчих формувань, - пояснив Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район бронежилеты територіальна оборона
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