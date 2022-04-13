Наркобізнес: на Полтавщині чоловік вирощував наркотики вдома у великій кількості та продавав

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У разі визнання судом вини наркоторговцю загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

12 квітня правоохоронці припинили діяльність 46-річного мешканця одного із сіл Полтавського району, який тривалий час займався виготовленням та збутом наркотиків . За інформацією УКР та СУ ГУНП, чоловік у своєму помешканні вирощував у великій кількості наркотики і продавав їх наркозалежним людям на території Полтавської області.

Під час санкціонованого судом обшуку в домогосподарстві наркоторговця вилучили значну кількість канабісу; рослини коноплі, які вирощувалися в кустарних умовах в окремому приміщенні з використанням спеціального обладнання; прилади для вживання наркотиків; пластикові ємності та зіп-пакети; гроші, здобуті незаконним шляхом; чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до злочинної діяльності.

Наразі фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. У разі визнання судом вини чоловікові загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.