Як наші б'ють орків: вночі танки російських окупантів горять ще краще!

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах ворога за час вторгнення в Україну
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах ворога за час вторгнення в Україну:
- особового складу – близько 19800 осіб,
- танків ‒ 739 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
- артилерійських систем – 358 од,
- РСЗВ – 115 од,
- засоби ППО – 64 од,
- літаків – 158 од,
- гелікоптерів – 143 од,
- автомобільної техніки – 1429 од,
- кораблі/катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132,
- спеціальна техніка – 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Є речі, на які не набридне дивитись ніколи, віднедавна це ще й палаюча техніка армії рф. Відео поділилась 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Як бачимо, вночі танки російських окупантів горять ще краще!
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