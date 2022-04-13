Як наші б'ють орків: вночі танки російських окупантів горять ще краще!

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах ворога за час вторгнення в Україну

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах ворога за час вторгнення в Україну: особового складу – близько 19800 осіб,

танків ‒ 739 од,

бойових броньованих машин ‒ 1964 од,

артилерійських систем – 358 од,

РСЗВ – 115 од,

засоби ППО – 64 од,

літаків – 158 од,

гелікоптерів – 143 од,

автомобільної техніки – 1429 од,

кораблі/катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4. Є речі, на які не набридне дивитись ніколи, віднедавна це ще й палаюча техніка армії рф. Відео поділилась 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Як бачимо, вночі танки російських окупантів горять ще краще! ПО ТЕМІ:

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