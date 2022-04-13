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Кременчук, Благодійність

Добрі справи: волонтери з Німеччини передали Кременчуку гуманітарну допомогу на 200 тис. грн

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 287

Більша частина вантажу - вироби медпризначення для лікарні «Придніпровська», також допомога надійшла і до пункту тимчасового розміщення громадян

Волонтери з Німеччини передали до Кременчука вантаж гуманітарної допомоги. Це вироби медпризначення - хірургічні інструменти, скальпелі, катетери, голки, бинти, дезінфектори та багато-багато іншого. Загальна сума допомоги - близько 200 тис. гривень.

Також частину допомоги було передано до пункту тимчасового розміщення громадян, які постраждали внаслідок військових дій - на вул. Маяковського, 7.

В організації допомоги взяли участь небайдужі громадяни Німеччини, які щиро підтримують українців та засуджують російську агресію. Це Marcel Birkenberger та його колега, Frederick Faust, Michael Sawatski, Christophe Baatz, Maik та Danny Rosen (брати).

Maik Rosen особисто доставив допомогу до кордону з Україною на своєму авто.

А кременчуцька родина Сапко у приватному порядку допомогла доставити гуманітарну допомогу по Україні.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Ольга Мінчук Фото: Артем Коваленко

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Теги: допомога благодійність війна Німеччина лікарня Придніпровська больница Приднепровская
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