На Полтавщині шукають Олексія Галку, який з 24 березня не виходить на зв'язок з рідними

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 1

Лубенський районний відділ поліції Полтавщини розшукує безвісти зниклого Олексія Івановича Галку, 1955 року народження, мешканця Харкова. Відомо, що чоловік з 24 березня не виходить на зв'язок з рідними і місце перебування його невідоме.

Прикмети чоловіка: зріст близько 170-175 см, середньої статури, волосся коротке сиве, обличчя овальне, брови прямі, очі карі, губи тонкі, вуса та борода сиві. На момент зникнення був одягнений у весняну куртку кольору охри, штани чорного кольору, кросівки сірого кольору.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47 або 102.