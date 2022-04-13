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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині шукають Олексія Галку, який з 24 березня не виходить на зв'язок з рідними

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 1

 

Чоловік – мешканець Харкова

Лубенський районний відділ поліції Полтавщини розшукує безвісти зниклого Олексія Івановича Галку, 1955 року народження, мешканця Харкова. Відомо, що чоловік з 24 березня не виходить на зв'язок з рідними і місце перебування його невідоме.

Прикмети чоловіка: зріст близько 170-175 см, середньої статури, волосся коротке сиве, обличчя овальне, брови прямі, очі карі, губи тонкі, вуса та борода сиві. На момент зникнення був одягнений у весняну куртку кольору охри, штани чорного кольору, кросівки сірого кольору.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47 або 102.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: розшук розыск Харків
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